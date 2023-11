Guida dopo Turris-Audace Cerignola: “Ci sono delle gerarchie. In questo gol c’è rivalsa”

La Turris riesce a strappare un pareggio vitale contro l’Audace Cerignola con un gol di Guida a tempo oramai scaduto. Nel post gara proprio l’attaccante ex Casertana si è presentato ai microfoni della stampa che ha raccontato l’emozioni del suo primo gol tra i professionisti e il momento nonostante il poco minutaggio avuto durante la stagione iniziata male per colpa di un infortunio subito durante il ritiro di Montella nel mese di luglio.

Le parole di Guida dopo Turris-Audace Cerignola

L’attaccante ha aperto così la sua conferenza stampa: “Sicuramente non siamo felicissimi perché volevamo vincere questa partita. Siamo contenti dall’altro lato perché é arrivato un punto rispetto alle altre partite in cui siamo usciti sconfitti, nonostante le prestazioni buone ci siano state. E’ un punto che dà fiducia e che ci permette di lavorare ancora meglio durante la settimana”.

Il commento sul suo momento personale: “Trovare più spazio è una cosa che sperano un po’ tutti. Siamo tre punte, quindi capisco che per il mister è poi difficile scegliere la domenica. In settimana mi alleno, mi metto sempre a disposizione del gruppo e del mister, poi se vengo chiamato in causa un minuto, due minuti, mezz’ora, cerco di fare il possibile per fare bene per aiutare i compagni e mettere in difficoltà l’allenatore”.

La prima rete non si scorda mai: “Sono stato sfortunato perché ho saltato il ritiro per infortunio, quindi nelle gerarchie sono finito un po’ indietro. Poi mi sono messo in gioco, però le gerarchie già c’erano, il mister mi ha dato spazio in Coppa Italia, ho cercato di fare bene, spero che il mister sa che può contare su di me in qualsiasi momento di gioco. Il gol fa piacere ed è normale che ci sia un po’ di rivalsa”.