Oggi 27 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Hellas Verona Football Club-Unione Sportiva Lecce, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Hellas Verona Football Club-Unione Sportiva Lecce live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Hellas Verona Football Club-Unione Sportiva Lecce

DATA INCONTRO: 27 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,30

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

I padroni di casa dell’Hellas Verona sono reduci da ben 5 sconfitte consecutive in campionato, che diventano 6 sommando anche quella patita in Coppa Italia. Nelle ultime 10 partite, gli scaligeri hanno conquistato solo 2 punti: andamento che ha vanificato l’ottimo avvio di stagione (2 vittorie in altrettante partite). Quest’oggi se la vedranno contro una delle rivelazioni del campionato: il Lecce di D’Aversa, che è già riuscito a fermare squadre del calibro di Milan e Fiorentina, battendo addirittura la Lazio in rimonta. Due squadre a caccia di punti importanti che lotteranno fino alla fine per salvarsi.