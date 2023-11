Oggi 27 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Fulham Football Club-Wolverhampton Wanderers Football Club, valida per il campionato di Premier League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Fulham Football Club-Wolverhampton Wanderers Football Club live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

Nel monday night inglese si affrontano due formazioni che cercano ancora la propria identità. Entrambe occupano attualmente una posizione medio-bassa in classifica, e in questo avvio di campionato hanno avuto un andamento troppo altalenante. I padroni di casa del Fulham sono reduci da ben due sconfitte consecutive, seppur contro Manchester United e Aston Villa, mentre il Wolves viene dalla sorprendente vittoria ai danni del Tottenham (2-1). Tra le mura amiche, il Fulham quest’anno ha conosciuto solo vittorie o sconfitte, senza mai terminare una partita in pareggio. Il bilancio degli ospiti in trasferta è invece di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte tra campionato e coppe.