Il presidente Colantonio vicino alla Turris: con il Cerignola era in panchina

La Turris è ritornata a fare punti grazie al pareggio conquistato nel finale al Liguori contro l’Audace Cerignola. Il gol di Guida a pochi minuti dalla fine è stato decisivo per salvare i corallini dall’ennesima sconfitta che avrebbe reso ancor più complicata una classifica che, questa settimana, ha visto la Turris scendere di altre due posizioni.

La squadra è in piena zona play-out per colpa delle vittorie del Sorrento (contro il Monopoli) e della Virtus Francavilla (contro il Bisceglie). Partita del Liguori che ha visto una particolarità che nell’era Colantonio non si era mai vista.

Il presidente Colantonio in panchina durante Turris-Audace Cerignola

Infatti il presidente Colantonio, per la prima volta nella sua gestione ha deciso di “scendere in campo” con la sua squadra seguendo i corallini direttamente dalla panchina aggiuntiva. Fattore non di poco conto e un gesto che fa capire la volontà di voler aiutare i suoi ad uscire da questo momento complicato. Urla, sbraccia e lotta per la sua squadra, come dopo il fischio finale del primo tempo quando corre dall’arbitro per parlare dell’episodio incriminato del primo gol (il fallo di mano di Malcore con cui si apre l’azione che ha portato gli ospiti in vantaggio).

Prossima sfida contro l’Avellino in trasferta

Esulta con la squadra al gol del pareggio e carica i suoi nei minuti finali alla ricerca della vittoria. Un presidente che non si vedeva così da tanto e che sottolinea la voglia di uscire da questa situazione. Prossima sfida quella del Partenio per il derby contro l‘Avellino domenica prossima che per la Turris significa tanto ed evoca i bei ricordi dell’ultimo scontro, con la vittoria nel finale grazie al gol di Contessa che poi si è rivelato decisivo per la salvezza a fine stagione.