Dove vedere Torino-Atalanta in streaming live, canale tv, cronaca

Oggi 4 dicembre 2023 si disputerà la partita Torino-Atalanta, valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Torino-Atalanta in tv, live streaming gratis, cronaca, formazioni

PARTITA: Torino-Atalanta

DATA INCONTRO: 4 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20,45

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

La partita chiuderà il programma della 14esima giornata di campionato, che ha visto l’Inter conquistare una fondamentale vittoria in chiave Scudetto sul campo del Calcio Napoli. Gli uomini di Inzaghi hanno risposto con un netto 0-3 alla vittoria della Juventus, arrivata in extremis (94′) sul terreno di gioco del Monza (1-2) grazie al provvidenziale gol di Gatti che ha riportato in vantaggio in pieno recupero i bianconeri dopo il pareggio dei padroni di casa giunto al 92′.

Vincono anche le due squadre della capitale: i biancocelesti si impongono a fatica sul Cagliari all’Olimpico per 1-0, mentre la banda di Mourinho conquista i 3 punti in rimonta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Vittorie anche per Milan e Fiorentina, rispettivamente contro Frosinone e Salernitana.