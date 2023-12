Oggi 5 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Atalanta Under 23-Triestina, valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16,15. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Atalanta Under 23-Triestina live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Atalanta Under 23-Triestina

DATA INCONTRO: 5 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 16,15

COMPETIZIONE: Serie C

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Sport, Now Tv

L’Under 23 dell’Atalanta si trova attualmente all’ottavo posto in classifica, e viene da due sconfitte consecutive che ne hanno interrotto momentaneamente il cammino dopo le due vittorie consecutive contro Pergolettese e Fiorenzuola. Quella bergamasca è, assieme alla Juventus, l’unica società ad avere una seconda squadra che milita nel campionato di Serie C.

La Triestina si trova invece al terzo posto in classifica, e viene da una striscia incredibili di risultati utili consecutivi in campionato: sono 11 partite infatti che i gigliati non perdono dal 19 settembre scorso. Da quel momento 8 vittorie e 3 pareggi hanno portato la Triestina saldamente al terzo posto, a 5 punti dal Mantova primo.