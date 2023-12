Oggi 5 dicembre 2023 si disputerà la partita di calcio Luton-Arsenal, valida per il campionato di Premier League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,15. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Luton-Arsenal live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Luton-Arsenal

DATA INCONTRO: 5 dicembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21,15

COMPETIZIONE: Premier League

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Sport, Now Tv

Attualmente l’Arsenal si trova al primo posto in classifica con 33 punti, due in più del Liverpool e tre del Manchester City. L’anno scorso proprio i Citizens strapparono alla lunga il sogno Premier ai Gunners, che dopo aver occupato la vetta per gran parte del campionato, si dovettero inchinare allo straportere della squadra allenata da Pep Guardiola.

Qualche settimana dopo, Halaand e compagni avrebbero vinto anche la UEFA Champions League, battendo l’Inter in finale a Istanbul. Un trionfo che Guardiola aveva sfiorato più volte nelle stagioni precedenti, ma che non era mai riuscito a raggiungere fino all’epilogo di giugno. Per molti, in finale sarebbe dovuto arrivare il Napoli di Spalletti. Chissà come sarebbe finita…