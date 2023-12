Dove vedere la partita di UEFA Champions League Salisburgo-Benfica in tv e streaming gratis, incluso Sky Sport

La UEFA Champions League è senza dubbio uno dei tornei calcistici più prestigiosi al mondo. Ogni anno, le migliori squadre europee si sfidano per contendersi la coppa più ambita del continente. E oggi, 12 dicembre 2023, si giocherà una partita molto interessante tra il Red Bull Salisburgo e il Benfica.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, potrai gustartela comodamente da casa tua grazie alla copertura mediatica dell’evento. Ecco dove puoi vedere la partita in diretta sia in tv che in streaming, gratuitamente e anche su Sky Sport.

1. In televisione:

La partita Salisburgo-Benfica verrà trasmessa su diversi canali televisivi in tutto il mondo. In Italia, potrai seguire l’incontro sui canali Sky Sport. Sky detiene i diritti di trasmissione della UEFA Champions League, e quindi potrai vederla sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Football. Controlla la programmazione per assicurarti di non perderti l’inizio della partita.

2. In streaming:

Se preferisci seguire la partita in streaming, ci sono diverse piattaforme online che offrono questo servizio. In primo luogo, potrai utilizzare la piattaforma di streaming gratuito in Italia, RaiPlay. RaiPlay trasmette molte partite di calcio in diretta, inclusa la UEFA Champions League. Non dovrai pagare nulla, ma dovrai registrarti gratuitamente sul sito per accedere ai contenuti.

In alternativa, potrai sfruttare le offerte di streaming di Sky Go, il servizio in streaming di Sky. Se sei abbonato a Sky, potrai accedere a Sky Go e guardare la partita su uno dei dispositivi compatibili come smartphone, tablet o computer.

Infine, ci sono anche servizi di streaming a pagamento come DAZN, che detengono i diritti di trasmissione per alcuni tornei calcistici, inclusa la Champions League. DAZN offre un periodo di prova gratuito di solito, quindi potrai iscriverti e guardare la partita senza costi aggiuntivi.

In conclusione, se vuoi seguire la partita di UEFA Champions League tra il Salisburgo e il Benfica in programma oggi 12 dicembre 2023, hai diverse opzioni per farlo. Potrai guardare la partita in tv su Sky Sport o utilizzare piattaforme di streaming gratuito come RaiPlay. Altrimenti, puoi sfruttare servizi di streaming a pagamento come Sky Go o DAZN, che offrono una vasta gamma di contenuti sportivi, inclusa la Champions League.