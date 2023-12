Dove vedere la partita di Serie A Genoa-Juventus in programma oggi 15 dicembre 2023 in TV e streaming gratis anche su DAZN

Oggi si giocherà una partita molto attesa di Serie A tra il Genoa e la Juventus. I tifosi di entrambe le squadre si stanno preparando per questo scontro, cercando di scoprire dove poter seguire l’incontro in diretta.

Per fortuna, ci sono diverse opzioni disponibili per guardare la partita sia in TV che in streaming online, sia pagando che gratuitamente, tra cui il famoso servizio DAZN.

Se preferisci seguire la partita in TV, puoi sintonizzarti sul canale Sky Sport Serie A, che trasmetterà in diretta l’intero incontro tra il Genoa e la Juventus. Sky Sport è un servizio a pagamento e avrai bisogno di una sottoscrizione attiva per poter accedere a questo canale.

Se invece sei un abbonato a DAZN, avrai la possibilità di guardare la partita in streaming tramite il tuo dispositivo preferito. DAZN trasmetterà in diretta tutte le partite di Serie A, Serie B, Coppa Italia e molte altre competizioni sportive. Basta accedere all’app o al sito web di DAZN e cercare il canale che trasmetterà la partita tra il Genoa e la Juventus.

Un’altra opzione per poter seguire la partita gratuitamente in streaming è utilizzare alcune piattaforme che trasmettono canali TV in diretta in maniera illegale. Tuttavia, sconsigliamo l’uso di tali servizi, in quanto violano i diritti d’autore e potrebbero comportare conseguenze legali.

Se sei un vero tifoso e vuoi goderti la partita in un’atmosfera accogliente insieme ad altri appassionati, potresti anche considerare di vedere la partita in un bar o in un pub che trasmette gli incontri di calcio. Assicurati di controllare se il locale in questione trasmetterà la partita tra Genoa e Juventus.

In conclusione, ci sono diverse opzioni per guardare la partita di Serie A tra il Genoa e la Juventus in programma oggi 15 dicembre 2023. Tra queste, puoi goderti l’incontro sulla TV a pagamento come Sky Sport Serie A, utilizzare il tuo abbonamento a DAZN per lo streaming online, oppure cercare un locale che trasmetta l’incontro e vederlo in compagnia di altri tifosi. Ricorda sempre di scegliere opzioni legali per goderti lo spettacolo del calcio.