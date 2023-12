Torino-Empoli, dove vederla in tv e live streaming gratis

Dove vedere la partita di Serie A Torino-Empoli in TV e streaming gratis, anche su DAZN, in programma oggi 16 dicembre 2023

Per gli appassionati di calcio, oggi si disputerà una interessante partita di Serie A tra Torino ed Empoli. Se siete alla ricerca di un modo per seguire l’incontro comodamente da casa, vi forniremo tutte le informazioni necessarie per poterlo vedere in TV o in streaming gratuitamente, compreso il servizio di streaming DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita tra Torino ed Empoli verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A. Questo canale è disponibile agli abbonati Sky sul canale 202 o 473, a seconda del pacchetto sottoscritto. Ciò significa che potrete godervi l’azione sullo schermo del vostro televisore, in alta definizione e con un commento esperto.

Tuttavia, se non siete abbonati a Sky, non preoccupatevi. C’è un’altra opzione per vedere la partita in TV gratuitamente. Il servizio di streaming gratuito sul sito ufficiale della Serie A, www.legaseriea.it, offrirà la possibilità di seguire la partita in diretta. Quindi, basta collegarsi al sito al momento giusto per godersi lo spettacolo sul proprio computer o dispositivo mobile.

In alternativa, se preferite seguire la partita in streaming, la piattaforma DAZN sarà la scelta ideale. DAZN è un servizio di streaming che offre una vasta gamma di eventi sportivi, inclusa la Serie A. Potete iscrivervi a DAZN tramite il loro sito www.dazn.com e godervi la partita in streaming sul vostro computer, smartphone o tablet. Ricordate però che DAZN non è un servizio gratuito, richiede un abbonamento mensile o annuale per accedere ai contenuti.

Quindi, se volete vedere la partita di Serie A Torino-Empoli oggi, avete diverse opzioni tra cui scegliere. Potete sintonizzarvi su Sky Sport Serie A se siete abbonati a Sky, visitare il sito ufficiale della Serie A per lo streaming gratuito o sottoscrivere un abbonamento a DAZN per seguire la partita in streaming. Quindi, prendete le vostre pop-corn, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo del calcio italiano.