Nuova Superlega, format e regolamento del torneo a 64 squadre voluto da Florentino Perez

Nuova Superlega: il format del torneo a 64 squadre diviso in tre serie

La nuova Superlega ha oggi ottenuto l’ok da parte della Corte di Giustizia Europea alla creazione di un torneo alternativo alle competizioni UEFA e FIFA. Un giorno storico, che ha portato poi alla presentazione ufficiale del nuovo format aperto ai 64 club che decideranno di farne parte.

Rispetto alla prima versione proposta durante il Covid, la formula della nuova Superlega prevede una modifica sostanziale: le squadre partecipanti, infatti, verranno divise in tre leghe con tanto di promozioni e retrocessioni. Non sarà dunque un torneo ‘bloccato’ con sempre le stesse squadre, come inizialmente annunciato.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha commentato così la sentenza: “Accogliamo con immensa soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE. Nei prossimi giorni studieremo attentamente la portata di questa decisione di grande significato storico. Il calcio europeo non sarà più un monopolio e da oggi i club saranno padroni del proprio destino”.

“L’Europa delle libertà ha trionfato. Diritto, ragione e libertà prevalgono. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Sarà aperta a tutti, sarà basata sul merito e sul rispetto del fair play finanziario. Soprattutto tutelerebbe i giocatori ed entusiasmerebbe i tifosi di tutto il mondo”.

“Nessuno ha detto che porre fine a un monopolio sarebbe stato facile. Abbiamo l’opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie. Siamo all’inizio di un nuovo tempo, potremo lavorare liberamente e senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio”.

“Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Il nostro destino appartiene a noi e abbiamo davanti a noi “Abbiamo una grande responsabilità. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio”.

FASE A GIRONI

I 64 club che parteciperanno alla nuova Superlega saranno divisi in tre leghe: Star, Gold e Blue.

La Star League sarà composta da 16 squadre divise in 2 gironi da 8.

La Gold League sarà composta da 16 squadre divise in 2 gironi da 8.

La Blue League sarà composta da 32 squadre divise in 4 gironi da 8.

Ogni squadra giocherà almeno 14 partite nella propria lega (7 in casa e 7 in trasferta). Le partite della fase a gironi si disputeranno tra settembre e aprile.

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

La fase ad eliminazione diretta inizierà dai quarti di finale, ai quali prenderanno parte le prime 4 classificate di ciascun girone della Star League, le prime 4 di ciascun girone della Gold League e le prime 2 di ciascun girone della Blu League.

Quarti e semifinali saranno giocati in gare di andata e ritorno, mentre la finale sarà disputata in partita secca su campo neutro.

Al termine della fase a eliminazione diretta saranno decretate le squadre campioni della Star League, della Gold League e della Blue League.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Al termine della stagione, retrocederanno dalla Star League alla Gold League 2 squadre, ovvero le ultime 2 classificate di ciascun girone.

Le 2 squadre finaliste di Gold League saranno promosse in Star League.

Retrocederanno dalla Gold League alla Blue League 2 squadre, ovvero le ultime 2 classificate di ciascun girone.

Le 2 squadre finaliste di Blue League saranno promosse in Gold League.

Le 20 peggiori squadre di Blue League saranno estromesse dalla Superlega. Nella stagione successiva il loro posto sarà occupato da 20 squadre selezionate in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali.

Nuova Superlega, tutte le partite gratis in streaming

Una delle grandi novità annunciate quest’oggi, sarà la trasmissione in diretta di tutte le partite attraverso una piattaforma streaming creata ad hoc. Sarà possibile seguire gli incontri gratuitamente. “Il calcio è il gioco della gente”, è stato uno dei motti più utilizzati nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto.