Salernitana-Milan, dove vederla in tv e live streaming gratis

Il 22 dicembre si svolgerà un interessante match di Serie A tra Salernitana e Milan, che promette di regalare emozioni ai tifosi di entrambe le squadre. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti l’azione dal campo, ecco dove puoi guardare questa partita in TV e in streaming gratuitamente, incluso il servizio di streaming DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita Salernitana-Milan sarà trasmessa in chiaro su una delle reti del gruppo Discovery, ovvero DMAX. Questo significa che tutti i possessori di un televisore tradizionale potranno sintonizzarsi su tale canale per godersi l’incontro.

Per quanto riguarda lo streaming gratuito, è possibile guardare la partita sul sito web di DMAX (dmax.it) o tramite l’app Dplay, entrambi i servizi offrono lo streaming gratuito dei propri canali. È sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito o sull’app e poi cercare il canale DMAX per seguire la partita in diretta.

L’alternativa per gli abbonati DAZN è utilizzare il servizio di streaming per seguire la partita su tale piattaforma. DAZN ha i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, quindi gli abbonati potranno accedere al servizio e guardare la partita live dal proprio dispositivo preferito.

Se non sei un abbonato DAZN, ma vorresti comunque guardare Salernitana-Milan in streaming, puoi approfittare della prova gratuita offerta dal servizio. DAZN permette a tutti i nuovi utenti di provare il servizio gratuitamente per un mese intero, senza alcun obbligo di sottoscrizione. È possibile registrarsi sul sito ufficiale di DAZN e iniziare la prova gratuita proprio il giorno della partita, in modo da guardare l’incontro in streaming senza alcun costo aggiuntivo.

In conclusione, ci sono diverse possibilità per guardare la partita di Serie A tra Salernitana e Milan il 22 dicembre. Potrai seguire l’incontro gratuitamente in TV su DMAX, sul sito web o app di Dplay o utilizzando il servizio di streaming di DAZN, anche se non sei un abbonato, grazie alla loro offerta di prova gratuita. Quindi non avrai scuse per perderti questa partita emozionante!