Se sei un appassionato di Premier League e non vuoi perderti nemmeno una partita, sei nel posto giusto. Oggi, il 12 gennaio 2023, si svolgerà l’entusiasmante incontro tra Burnley e Luton. Se desideri vedere questa partita in diretta, sia in streaming che in TV, ci sono diverse opzioni disponibili, tra cui Sky Sport.

Sky Sport, uno dei principali fornitori di contenuti sportivi in Italia, trasmette numerosi eventi sportivi, inclusi quelli della Premier League. Burnley contro Luton sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport. Se sei abbonato a Sky, puoi sintonizzarti sul canale dedicato al calcio e goderti la partita comodamente sul tuo televisore.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile farlo anche attraverso la piattaforma di streaming di Sky, chiamata Sky Go. Sky Go è disponibile per gli abbonati Sky e permette loro di vedere i contenuti televisivi su dispositivi come smartphone, tablet, computer portatili e smart TV. Basta accedere con le proprie credenziali e cercare il canale che trasmette la partita per iniziare a guardarla in diretta streaming.

Burnley-Luton, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Un’altra opzione per seguire la partita in streaming è Now TV. Now TV è un servizio di streaming che offre l’accesso ai canali Sky senza bisogno di un abbonamento satellitare. Offre anche una selezione di pacchetti tematici, inclusi quelli dedicati allo sport. È possibile acquistare un pass giornaliero o settimanale per Now TV che ti darà l’accesso a Sky Sport per lo specifico giorno o periodo di tempo desiderato. In questo modo, puoi vedere la partita tra Burnley e Luton in streaming anche se non sei un abbonato Sky.

In alternativa, ci sono anche altri siti di streaming sportivi gratuiti che potrebbero trasmettere la partita, ma è importante annotare che l’accesso a questi siti potrebbe essere illegale o violare i diritti d’autore. Pertanto, consigliamo sempre di optare per soluzioni legali e autorizzate come Sky Sport o Now TV per goderti i tuoi eventi sportivi preferiti in modo legale e di qualità.

Quindi, se sei pronto a tifare per la tua squadra preferita in questa attesa partita di Premier League, assicurati di sintonizzarti su Sky Sport tramite il tuo abbonamento Sky o utilizza Now TV per lo streaming. In questo modo potrai goderti l’azione e l’emozione del calcio inglese dal comfort di casa tua.