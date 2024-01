Se sei un appassionato di calcio e stai aspettando con impazienza la partita di Serie C tra Turris e Crotone, sei fortunato! Il 13 gennaio 2024 potrai goderti questo emozionante scontro tra le due squadre tramite diverse opzioni di visualizzazione.

Se sei un abbonato Sky Sport, potrai seguire la partita direttamente sul tuo televisore. Sky Sport detiene i diritti televisivi per molti campionati calcistici, inclusa la Serie C, e trasmette le partite in diretta. Assicurati di controllare la programmazione sul sito ufficiale di Sky Sport per conoscere l’orario esatto della partita e il canale su cui sarà trasmessa.

Se non sei un abbonato Sky Sport o se preferisci guardare la partita in streaming sul tuo dispositivo preferito, ci sono diverse opzioni gratuite disponibili.

Una delle opzioni più popolari per lo streaming di partite di calcio in Italia è RaiPlay. RaiPlay è il servizio di streaming della Rai, che offre l’accesso a numerosi contenuti televisivi, inclusi eventi sportivi. Controlla il programma su RaiPlay per vedere se la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma.

Turris-Crotone, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Un’altra opzione potrebbe essere Mediaset Play. Mediaset Play è il servizio di streaming di Mediaset e offre l’accesso a molti programmi televisivi e eventi sportivi. Anche qui, controlla il programma su Mediaset Play per conoscere l’orario della partita e il canale su cui sarà trasmessa in diretta.

In alternativa, potresti considerare l’utilizzo di un servizio di streaming internazionale che trasmette partite di calcio in diretta. Alcuni esempi includono ESPN+ o DAZN. Ricorda che questi servizi potrebbero richiedere un abbonamento a pagamento o potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

In conclusione, avrai diverse opzioni per vedere la partita di Serie C tra Turris e Crotone il 13 gennaio 2024. Da Sky Sport a RaiPlay o Mediaset Play, potrai seguire l’azione dal vivo sia in TV che in streaming. Scegli l’opzione che meglio si adatta alle tue esigenze e preparati a tifare per la tua squadra preferita!