Il Napoli perde un altro pezzo a centrocampo: si ferma anche Diego Demme

Il Calcio Napoli in giornata odierna ha svolto il suo primo allenamento in Arabia Saudita in vista delle semifinali di Supercoppa Italiana, dove gli azzurri troveranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per Mazzarri però arriva un’altra brutta notizia perché l’emergenza in mediana continua ad essere viva, anzi, peggiora. Infatti nell’ultima seduta d’allenamento si è fermato il rivitalizzato centrocampista tedesco, Diego Demme.

Emergenza Napoli, si ferma anche Demme. Mazzarri non ha scelte in mediana

Il primo allenamento dunque non è quello dei più fortunati per il Napoli che perde anche il tedesco Diego Demme per un risentimento muscolare. In giornata saranno fatti i primi controlli e si capirà bene l’entità dell’infortunio, se provocherà la chiusura anzitempo dell’esperienza araba per il centrocampista o meno. Notizie pessime dunque per Walter Mazzarri che in vista della sfida della Fiorentina si trova solamente con Lobotka, Cajuste, Gaetano e il giovane Gemelli, aggregato all’ultimo col gruppo della prima squadra, viste le tante assenze.

Punto di domanda anche sulla questione tattica, visto che gli azzurri si trovano solo con due centrocampisti di ruolo. A rischio anche il 4-3-3 per la semifinale contro la viola, con Mazzarri che potrebbe pensare al ritorno del suo famoso 3-4-2-1 che tanto ha fatto innamorare i tifosi del Napoli qualche anno fa. Con il ritorno di Mazzocchi, Di Lorenzo può scalare nel trio dietro, con in mezzo il duo Lobotka-Gaetano e sulla sinistra Mario Rui. In avanti pochi dubbi, con Politano e Kvara che faranno da supporto ad uno tra Simeone e Raspadori.

Sicuramente un brutto ko per gli azzurri, il Demme visto contro la Salernitana poteva essere seriamente utile alla causa Napoli in vista della Supercoppa, oltre alle varie vicende di mercato. Dove il tedesco sembra essere una buona pedina di scambio per alcune trattative in entrata.