Introduzione:

Nella giornata odierna, gli appassionati di calcio saranno felici di seguire il match di Serie C tra Crotone e Virtus Francavilla. La partita promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere preziosi punti nella lotta per la promozione. Ma dove poterla seguire in TV o in streaming? Scopriamolo insieme.

Dettagli sulla partita:

Il match tra Crotone e Virtus Francavilla si svolgerà oggi, 20 gennaio 2024, presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00, e si prevede una grande affluenza di tifosi sia nello stadio che davanti ai televisori o dispositivi in streaming.

Dove guardarla in TV:

Per i tifosi che preferiscono seguire la partita comodamente da casa, la buona notizia è che sarà possibile vedere Crotone-Virtus Francavilla in TV. L’emittente che trasmetterà l’incontro sarà Sky Sport, canale dedicato all’ampia copertura di eventi sportivi. Basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio per godersi la partita in diretta e con la migliore qualità audiovisiva.

Dove vedere Crotone-Virtus Francavilla in streaming e tv gratis, cronaca, live

Streaming su Sky Go e Sky Online:

Per coloro che sono abbonati a Sky e desiderano seguire il match in streaming, potranno farlo utilizzando la piattaforma Sky Go. Sky Go è disponibile per tutti gli abbonati Sky e permette di vedere il contenuto desiderato su dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer. Basterà accedere all’app Sky Go e cercare il canale Sky Sport Calcio per seguire la partita in diretta.

Inoltre, Sky offre un’alternativa agli abbonati che non dispongono di una TV via cavo. Sky Online è un servizio di streaming autonomo di Sky che permette di vedere i contenuti di Sky sul proprio dispositivo preferito, senza necessità di un abbonamento tradizionale. Basterà accedere al sito web di Sky Online e selezionare il pacchetto che include Sky Sport per seguire la partita in streaming.

La partita di Serie C tra Crotone e Virtus Francavilla si presenta come un’importante sfida nella lotta per la promozione. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire l’incontro in diretta TV su Sky Sport Calcio, così come in streaming tramite Sky Go o Sky Online. Non perdete l’occasione di tifare per la vostra squadra del cuore e godervi questo emozionante match di calcio.