Mennella sul caso Turris: “La squadra non si tocca. Non ho avuto contatti con la famiglia Guardascione”

Continuano le ore frenetiche in casa Turris con il caso Colantonio-Guardascione che ha riempito la città ed i tifosi corallini di dubbi e pensieri confusi. Anche oggi noi di VesuvioLive.it siamo andati in diretta con il format Turris Live per seguire in prima persona le vicende di questo caso, sentendo in esclusiva Daniel Guardascione (figlio di Francesco) che ci ha detto la sua sulla situazione. Nel pomeriggio però abbiamo avuto anche la voce del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella che ai nostri microfoni ha detto la sua sulla situazione e spiegato i movimenti che il Comune ha in mente per risolvere la vicenda.

Le parole del sindaco Mennella sul caso Turris

Il punto di vista del sindaco Mennella sulla vicenda Turris e le sue sensazioni: “Devo dire che è una storia inverosimile. Ho appreso da voi e dai giornali che c’è stata una compravendita senza sostanzialmente un trasferimento di soldi. E se fosse così è grave, sapete, la compravendita è lo scambio di un bene per denaro”.

“Immagino che la proprietà a seguito di questa cosa si sia irrigidita: non conosco però l’altra parte o perlomeno ho solo letto dal giornale la storia di queste persone e al momento sembra che non siano arrivati questi soldi sul conto della Turris, c’è da dire che era un versamento sul conto della Turris e non sul conto Colantonio e questo è un dato anche importante e apprezzabile – ha affermato il primo cittadino – Vediamo come va la vicenda, naturalmente il Comune è interessato, come io da sindaco sono interessato della prima squadra della città, siamo tutti tifosi corallini e guarderemo il tutto con attenzione”.

“In mattinata mi sono sentito con Colantonio – spiega Mennella – per capire le cose, so che non sta neanche tanto bene, l’ho capito dalla voce. Aspettiamo però, noi da parte nostra faremo il possibile per mantenere la squadra e far lavorare tranquillamente i ragazzi in questo momento difficile. Speriamo solo che da venerdì si possa invertire la rotta dei risultati per migliorare la situazione. Da tifoso dico che la Turris deve restare in Serie C e saremo al fianco”.

Il sindaco: “Nessun contatto dai Guardascione”

Ha avuto un contatto con la famiglia Guardascione?: “Assolutamente no, nemmeno si sono presentati. In realtà noi siamo i proprietari dello stadio e quindi…Comunque ripeto che non ci hanno mai contattato”.

Come si muoverà il Comune in merito, le mosse di Mennella

A domanda precisa, Mennella ci spiega come si muoverà il Comune in merito: “In realtà mi ero proposto, ma voglio attendere gli sviluppi capendo la situazione. Diamo dei tempi e delle ore, domani siamo a giovedì, può essere che ci sia stato un problema tecnico con il bonifico e quindi facciamo passare un altro pochino di tempo. Naturalmente mi sentirò con i Colantonio per capire in che verso muoverci. Torno a ripetere però e lo dico da Sindaco e da tifoso che la squadra non si tocca”.