L’appuntamento con il calcio italiano continua ad appassionare i tifosi di tutto il paese. Oggi, 10 febbraio 2024, si svolgerà una sfida molto attesa tra Modena e Cosenza, due squadre di Serie B, che promette spettacolo e adrenalina sul campo. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove potrai seguire la partita sia in TV che in streaming, anche su Sky Sport.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, potrai vedere la partita Modena-Cosenza gratuitamente sul canale Rai. La Rai avrà i diritti di trasmissione per questa partita e la renderanno disponibile a tutti gli abbonati al servizio pubblico.

Dove vedere Modena-Cosenza in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se sei un abbonato a Sky Sport, potrai invece seguire la partita direttamente sui canali Sky. Sky Sport offre una copertura completa delle partite di Serie B e avrai accesso a un’ampia gamma di contenuti correlati al campionato italiano di calcio.

Inoltre, sia la Rai che Sky offrono un servizio di streaming per gli abbonati che vogliono guardare la partita in mobilità o non possono accedere alla televisione. Sul sito web della Rai, sarà possibile seguire la partita in streaming tramite il servizio RaiPlay, mentre gli abbonati a Sky Sport potranno utilizzare la piattaforma di streaming Sky Go per seguire la partita dal proprio dispositivo mobile o computer.

Indipendentemente dalla tua scelta, sia che tu decida di guardare la partita in TV o tramite streaming, potrai goderti l’emozione del calcio italiano in uno dei match più attesi del campionato di Serie B tra Modena e Cosenza.

Preparati a tifare per la tua squadra del cuore e a goderti lo spettacolo che solo il calcio italiano può offrire. Buona visione!