La Serie C è sempre più seguita dai tifosi di calcio italiani, e la partita tra Vis Pesaro e Pescara è sicuramente una di quelle che attira l’attenzione degli appassionati. Se vuoi sapere dove poter vedere questo match in TV e in streaming oggi, sei nel posto giusto.

La partita tra Vis Pesaro e Pescara si gioca oggi, 18 febbraio 2024, e sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie C. Se sei abbonato a DAZN, potrai vedere la partita comodamente da casa tua, su qualsiasi dispositivo compatibile, come smartphone, tablet, PC o smart TV.

Dove vedere Vis Pesaro-Pescara in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, se sei abbonato a Sky Sport, potrai vedere la partita sul canale dedicato alla Serie C, che di solito trasmette diversi incontri della terza serie italiana.

Se non sei abbonato né a DAZN né a Sky Sport, non disperare, perché esistono anche altre opzioni per poter vedere la partita in streaming gratis. Puoi provare a cercare siti web che trasmettono eventi sportivi in diretta, anche se ti consigliamo di fare attenzione alla legalità di tali trasmissioni.

In ogni caso, non ti resta che goderti questo interessante match di Serie C tra Vis Pesaro e Pescara, e tifare per la tua squadra del cuore, sperando in una vittoria che potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo della stagione. Buona visione!

