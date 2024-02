La partita tra Monopoli e Latina di Serie C in programma oggi, 18 febbraio 2024, sarà trasmessa in diretta su varie piattaforme televisive e di streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione in TV, Sky Sport sarà il principale broadcaster della partita e trasmetterà l’incontro in esclusiva sui canali Sky Sport Serie C e Sky Sport Calcio. Gli abbonati a Sky Sport potranno quindi seguire la partita comodamente dal proprio televisore.

Per coloro che non posseggono un abbonamento a Sky Sport, c’è la possibilità di vedere la partita in streaming su DAZN. Questa piattaforma offre la possibilità di seguire numerosi eventi sportivi in diretta, tra cui anche le partite di Serie C. Gli abbonati a DAZN potranno quindi accedere al match tramite smartphone, tablet o smart TV.

Dove vedere Monopoli-Latina in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, è possibile che la partita venga trasmessa anche su altre piattaforme di streaming o su canali regionali. È consigliabile controllare la programmazione e i palinsesti delle varie emittenti per verificare dove sarà trasmessa la partita nella propria zona.

In conclusione, per coloro che sono interessati a seguire la partita tra Monopoli e Latina di Serie C il 18 febbraio 2024, ci sono diverse opzioni a disposizione per vederla in TV e in streaming, sia tramite Sky Sport, sia tramite DAZN o altre piattaforme. Buona visione!

