Sembrava essere destinata a pochi intimi Napoli-Bologna, in programma quest’oggi con calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. E invece nelle ultime ore c’è stata una vera e propria impennata nella vendita dei biglietti, che sono andati polverizzati.

Napoli-Bologna, polverizzati i biglietti nelle ultime ore: oggi oltre 40mila al Maradona

Nonostante la squadra in questo momento dimostri in campo un livello mediocre, la passione dei tifosi azzurri si dimostra ancora una volta andare oltre le prestazioni dei calciatori che difendono la maglia. E così, dopo una prevendita andata a rilento, nelle ultime ore sono stati venduti praticamente tutti i biglietti per la partita di quest’oggi che vedrà il Napoli affrontare il Bologna nel catino di Fuorigrotta.

Il match, valido per la 36esima giornata del campionato italiano di Serie A, sarà seguita dal vivo da quasi 45mila spettatori: ennesimo sold out dunque per il club di De Laurentiis, considerando la temporanea inagibilità dell’anello inferiore della Curva B, danneggiato da uno dei terremoti che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei il 14 aprile scorso.

Il sisma ha provocato la spaccatura di una struttura posta al di sotto dei seggiolini, che ha reso necessario il divieto di accesso all’intero settore in attesa di svolgere i lavori di riparazione.