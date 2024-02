Turris al cardiopalma: Potenza battuto 1-0 all’ultimo respiro dopo un dominio totale

Turris al cardiopalma strappa il successo sul Potenza in pieno recupero - Foto Salvatore Varo

La Turris vince all’ultimo respiro nel modo più rocambolesco possibile ma anche più bello con l’autogol di Hristov all’ultimo respiro dopo un monologo corallino con occasioni su occasioni. Nonostante il rigore fallito da D’Auria i corallini non si sono persi d’animo e trovano il vantaggio quando tutto sembra finito. La classifica ora migliora e lunedì ci sarà il derby contro la Juve Stabia per migliorare ancora la classifica che fa un timidissimo sorriso.

La cronaca di Turris-Potenza

Il primo pericolo al 22’ ed è di marca Turris, ci prova Jallow, su suggerimento di D’Auria ma colpisce troppo sotto e la palla finisce alta. Al 27’ Casarini tenta la soluzione da lontano ma la palla sfiora il palo. Al 37’ colossale chance per D’Auria con una punizione dal limite che sfiora il palo coperto da Alastra. Ancora Turris al 42’ con Panelli ma palla alta di poco. Negli ultimi sgoccioli non ci sono particolari azioni pericolose con le due squadre che gestiscono il pareggio.

Il secondo tempo si apre ancora con la Turris in totale assalto. Al 50’ Nocerino ha la prima chance della ripresa ma liscia il pallone sul momento più bello. Minuto 58 ancora Turris con D’Auria che sbaglia clamorosamente da pochi passi un’occasione colossale. Al 68’ traversa di Panelli da punizione diretta, sul corner successivo Maestrelli atterrato in area e l’arbitro concede rigore ma D’Auria dagli undici metri si fa ipnotizzare da Alastra. Nel finale tanta confusione ma la Turris trova un clamoroso gol decisivo nel finale, cross di Giannone, Hristovic tocca e infila il suo portiere facendo scoppiare la panchina corallina che può finalmente festeggiare dopo una partita dominata. Il Potenza prova a reagire ma non riesce a creare pericoli e la Turris gestisce il risultato tenendo il pallone alto e senza rischiare nulla.