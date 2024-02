Grinta da leader puro, Casarini è il “generale in campo” della Turris

La Turris strappa un pareggio molto importante nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla. Gli uomini di Menichini dopo la vittoria contro il Foggia aggiungono un altro tassello alla propria scalata verso la salvezza diretta. Fattore chiave di questo buon momento sono sicuramente i nuovi acquisti, Ricci è subito entrato nella dimensione corallina, Siega e Jallow cercano la forma migliore mentre il vero leader sembra essere Federico Casarini, il mediano ex Avellino è il “generale in campo” della Turris e i risultati subito si sono visti.

Casarini è il nuovo leader della Turris, i corallini hanno un nuovo comandante in campo

Il calciatore ex Avellino è stato uno dei colpi di fine mercato che hanno cambiato il volto della Turris. Il mediano era l’uomo che mancava in una rosa “troppo buona”, che era praticamente priva di elementi di carattere in mezzo al campo. Casarini nelle due sfide che ha disputato si è dimostrato un leader sotto tutti gli aspetti, tende a voler tenere tutto sotto controllo, è il primo ad avvicinarsi all’arbitro in ogni scelta, il primo a supportare ogni compagno, un calciatore totale che può fare solo bene ad una causa così delicata.

Anche il collocamento in campo è quello dei più ideali. Casarini infatti ha giocato queste due partite da mediano pure avanti la difesa, dando un grande supporto alla difesa (che con Menichini è migliorata molto) contribuendo attivamente ai due cleen sheet. Un acquisto decisamente azzeccato, uno dei volti su cui la Turris dovrà costruire la sua salvezza, che nonostante tutto è ancora molto vicina, in attesa della sfida di lunedì contro il Potenza che sarà decisiva per la classifica, per il morale e per l’ambiente corallino che dovrà di nuovo disertare il Liguori per colpa della squalifica.