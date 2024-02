Finalmente vittoria, la Turris batte il Foggia per 2-0 e si rilancia in classifica

Turris bagnata, Turris fortunata. I corallini battono il Foggia per 2-0 grazie ai gol di D’Auria e Pugliese che regalano i primi tre punti di questo 2024 ai corallini. Sorriso doppio in casa Turris anche grazie ai risultati maturati sugli altri campi che rimettono in piena corsa salvezza la squadra di Leonardo Menichini. Mercoledì altro scontro diretto per la Turris che andrà in Puglia mercoledì 14 contro la Virtus Francavilla (che oggi ha perso 2-1 contro il Giugliano).

La cronaca di Turris-Foggia

Partita abbastanza ferma con le due squadre che si studiano, il primo episodio è direttamente al 21’ che porta la Turris in vantaggio con D’Auria che su punizione insacca Perina con l’aiuto della deviazione di Tascone. Il Foggia prova una timidissima reazione che porta solamente ad un tiro, quello di Marino che però vola molto lontano dalla porta di Marcone. Nel finale la Turris gestisce il risultato e porta l’1-0 al duplice fischio.

Nella ripresa la partita continua con lo stesso copione della prima frazione senza particolari sussulti, fino al 63’ quando i corallini trovano il raddoppio, D’Auria salta l’avversario e calcia trovando la deviazione di Perina, sulla respinta arriva prima di tutti Pugliese e insacca per il 2-0. La Turris gioca sulle ali dell’entusiasmo e D’Auria tenta l’eurogol sfruttando un’uscita non perfetta di Perina ma la palla finisce sul fondo.