Questo articolo ha il piacere di annunciare che la partita dell’Inter contro l’Atletico Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League, sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente su diverse piattaforme.

Il match si terrà oggi, 20 febbraio 2024, alle 21:00 e i tifosi potranno seguirla comodamente da casa o ovunque si trovino, grazie alla trasmissione in streaming sia su Sky Sport, sia su Amazon Prime sia su Mediaset.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in streaming e tv gratis, cronaca, live

Coloro che hanno un abbonamento Sky Sport potranno accedere al match tramite la piattaforma Sky Go, che consente di guardare i canali Sky in streaming su diversi dispositivi come smartphone, tablet e PC. Inoltre, i clienti di Amazon Prime potranno seguire la partita gratuitamente tramite la piattaforma Amazon Prime Video.

Chi invece preferisce Mediaset, potrà accedere alla diretta streaming attraverso il sito web Mediaset Play, che permette di guardare i canali del gruppo Mediaset in streaming live e on-demand.

Insomma, non c’è scusa per non seguire questo importante match di UEFA Champions League, che promette di regalare emozioni e spettacolo. Che vinca il migliore e che gli appassionati di calcio possano godersi questa avvincente sfida completamente gratuitamente e comodamente da casa propria.