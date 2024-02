Ieri sera il PSV ha giocato la sua sfida di Champions League (finita per 1-1) contro il Borussia Dortmund. Uno dei protagonisti assoluti della sfida è stato il messicano Hirving Lozano. L’ex Napoli al termine della sfida si è concesso un’intervista a Sky Sport, dove ha parlato prevalentemente degli azzurri, tra il nuovo tecnico Francesco Calzona e la speranza di vedere la sua ex squadra risalire rapidamente la classifica e giocarsi un posto per l’Europa che conta entro la fine del campionato.

Le parole di Lozano sul Napoli e Francesco Calzona

L’esterno messicano ha aperto la sua intervista ai canali di Sky Sport così: “Questo PSV Eindhoven mi ricorda un po’ il Napoli. C’è qualità, lavoro di squadra e predisposizione al lavoro, oltre che grande feeling con l’allenatore, che la reputo la cosa più importante. E’ tutto simile a quel Napoli che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione, anche perché ci sono giocatori forti e tanti giovani che sono delle promesse. Quest’anno possiamo fare bene, poi vedremo a fine anno quanto avremo raccolto”.

Su Calzona e la situazione in casa Napoli?: “L’avevo conosciuto. Spero di vedere presto il Napoli dove merita, nei primi posti della classifica. Io con Napoli ho ancora un bellissimo rapporto, anche con i miei ex compagni, parlo ancora con alcuni giocatori con cui ho condiviso lo spogliatoio. Tifo per loro e per tutti quei miei amici che sono ancora lì che lottano per la maglia azzurra”.