La partita tra Alaves e Maiorca, valida per il campionato di Liga Spagnola, si terrà oggi, 24 febbraio 2024. Gli appassionati di calcio potranno seguire l’evento sia in televisione che in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa su diverse reti nazionali e internazionali. In Spagna, potrete seguirla su canali come Movistar+ o LaLiga TV. Al di fuori della Spagna, la partita potrebbe essere trasmessa su canali come beIN Sports o Sky Sports.

Dove vedere Alaves-Maiorca in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo attraverso diversi servizi online. Uno dei servizi più popolari per lo streaming di eventi sportivi è DAZN. Questa piattaforma offre la possibilità di guardare le partite di calcio in diretta e on-demand, su diversi dispositivi come smartphone, tablet, smart TV e computer.

Inoltre, DAZN offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, che permette di seguire la partita Alaves-Maiorca senza dover pagare alcuna quota. Ciò significa che potrete godervi l’incontro in streaming gratuitamente, sfruttando questa offerta.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa avvincente partita di Liga Spagnola. Che siate davanti alla TV o collegati tramite lo streaming su DAZN, potrete tifare per la vostra squadra preferita e godervi 90 minuti di calcio emozionante. Buona visione!

