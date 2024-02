Dove vedere Sassuolo-Empoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

La Serie A è pronta ad offrire un’altra eccitante partita tra Sassuolo ed Empoli, in programma oggi, 24 febbraio 2024. Entrambe le squadre si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia per cercare di conquistare i tre punti cruciali in palio.

Se non avete la possibilità di assistere alla partita direttamente allo stadio, potete comunque godervi lo spettacolo comodamente da casa vostra. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming gratuito.

Per coloro che preferiscono seguire l’incontro davanti alla TV, potrete sintonizzarvi su Sky Sport Serie A o Rai Sport, che trasmetteranno la partita in diretta. Entrambe le emittenti offrono una copertura completa e dettagliata della Serie A, con commenti in studio e interviste esclusive ai protagonisti del campionato.

Se, invece, preferite lo streaming gratuito, potete collegarvi al sito web di DAZN, che trasmetterà la partita in diretta senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati. DAZN è la piattaforma ideale per coloro che amano seguire il calcio in streaming, offrendo una vasta gamma di eventi sportivi in diretta e on demand.

Non perdete l’occasione di seguire la partita tra Sassuolo ed Empoli e tifate per la vostra squadra del cuore. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.