La Salernitana affronterà il Monza in una partita cruciale per entrambe le squadre, in programma oggi 24 febbraio 2024 e valida per il campionato di Serie A. Se sei un tifoso appassionato e non vuoi perdere nemmeno un minuto di questo importante match, ecco dove potrai guardarla comodamente da casa tua.

La partita Salernitana-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, che ha acquisito i diritti per la trasmissione di diversi incontri della Serie A. DAZN offre la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A in diretta streaming, garantendo una copertura completa e di alta qualità.

Per poter vedere la partita su DAZN, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Tuttavia, per i nuovi utenti è previsto un periodo di prova gratuito di un mese, durante il quale sarà possibile guardare tutte le partite senza alcun costo aggiuntivo.

Dove vedere Salernitana-Monza in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per coloro che non hanno la possibilità di accedere a DAZN, la partita Salernitana-Monza potrà essere seguita anche su alcune emittenti televisive che trasmettono i principali eventi sportivi, come ad esempio Sky Sport e Mediaset Premium.

Non perdere l’opportunità di assistere a questo importante match della Serie A tra Salernitana e Monza, che si preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.