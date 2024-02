Il Genoa affronterà l’Udinese in una partita cruciale per entrambe le squadre, valida per il campionato di Serie A e in programma oggi, 24 febbraio 2024. Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire questo match in diretta, ecco dove potrai vederlo in TV e in streaming gratuitamente, incluso su DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale che fa parte del pacchetto Sky Calcio. Se sei abbonato a Sky, potrai semplicemente sintonizzarti su questo canale per seguire il match comodamente dal divano di casa tua.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo tramite l’applicazione di DAZN. DAZN è un servizio di streaming sportivo che trasmette in diretta molte partite di calcio, tra cui quelle della Serie A. Se non sei abbonato a DAZN, potresti usufruire del periodo di prova gratuito offerto dall’applicazione per guardare la partita senza alcun costo aggiuntivo.

Dove vedere Genoa-Udinese in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, ricorda che diverse piattaforme online offrono la possibilità di guardare la partita in streaming gratuitamente, anche se la qualità della trasmissione potrebbe variare. Assicurati di controllare le condizioni di utilizzo di queste piattaforme per evitare problemi durante la visione della partita.

In conclusione, se sei un tifoso del Genoa o dell’Udinese e non vuoi perderti questa importante partita di Serie A, avrai diverse opzioni per seguirla comodamente da casa tua in TV e in streaming gratuito, incluso su DAZN. Prepara le birre e i popcorn, mettiti comodo sul divano e goditi 90 minuti di emozioni e azione calcistica! Forza Genoa! Forza Udinese!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.