Oggi, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 15:00 si terrà la partita tra Spal e Arezzo valida per il campionato di Serie C. Gli appassionati di calcio potranno assistere a questo interessante match sia in televisione che in streaming, anche su Sky Sport.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale che detiene i diritti di trasmissione della Serie C. Gli abbonati potranno quindi seguire l’incontro comodamente da casa propria sulla propria TV.

Dove vedere Spal-Arezzo in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che non sono abbonati a Sky, c’è comunque la possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente. Infatti, Sky mette a disposizione dei suoi clienti Sky Go, un servizio che consente di seguire i programmi televisivi in diretta e on demand su diversi dispositivi come smartphone, tablet, PC e smart TV. Inoltre, coloro che non sono abbonati a Sky potranno usufruire del servizio Now TV, che offre la possibilità di acquistare eventi sportivi in modalità pay per view.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa interessante partita tra Spal e Arezzo. Sia che siate abbonati Sky, utenti di Sky Go o spettatori di Now TV, potrete godervi l’emozione del calcio di Serie C comodamente da casa vostra. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.