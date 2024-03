Stile Juventus: Montero ordina di non restituire la palla e fanno gol al Sassuolo

Grandi polemiche nella partita del campionato Primavera tra Juventus e Sassuolo, a causa di un episodio estremamente anti sportivo messo in atto dai bianconeri per ordine dell’allenatore Paolo Montero. Costui, dopo avere trascorso 9 stagioni da difensore della prima squadra, tra gli anni ’90 ed i 2000, ha intrapreso la carriera da tecnico approdando nel 2022 all’Under 19 della società sabauda.

Montero: “Non gliela dare”. E la Juventus segna

Verso la fine della partita i ragazzi del Sassuolo avevano messo la palla in fallo laterale per consentire le cure ad un compagno infortunato. Montero, in occasione della rimessa, ha ordinato ai suoi di non restituire il possesso palla e sugli sviluppi dell’azione hanno segnato il gol che comunque non è stato decisivo, dato che gli emiliani si sono imposti per 2 a 1.

Cosa è successo

Il difensore del Sassuolo, Simone Cinquegrano, si era accosciato a terra un po’ per i campi ed in parte per uno scontro di gioco, che però non ha causato l’interruzione da parte dell’arbitro per consentire le cure. Allora i compagni di squadra hanno messo la palla in fallo laterale in modo che lo staff medico potesse assistere il giovane. Quando i ragazzi della Juventus si sono apprestati a rimettere la palla in gioco, l’allenatore Paolo Montero ha urlato “Non dargliela!”. I calciatori del sassuolo hanno cercato di far cambiare idea al tecnico affermando “Mister, l’abbiamo messa fuori noi”, ma Montero ha ordinato al suo uomo “Non gliela dare, non gliela dare!”. Successivamente il gol, ininfluente ai fini del risultato, che non ha portato strascichi tra gli allenatori.

Insegnamenti in bianconero

Un episodio sicuramente brutto a cui assistere, d’altra parte l’insegnamento per eccellenza di scuola Juventus è “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. A qualunque costo, evidentemente, anche quello di insegnare comportamenti anti sportivi ai calciatori della primavera che andrebbero formati prima in quanto uomini, essere umani, e poi professionisti.