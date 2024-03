Menichini prima di Giugliano-Turris: “Agli arbitri chiedo maggiore attenzione. Per noi sono tutte finali”

La Turris si prepara a tornare in campo. Dopo il pareggio di domenica pomeriggio contro il Taranto, gli uomini di Leonardo Menichini domani alle 20:45 saranno ospiti per il turno infrasettimanale in quel di Giugliano (impegno che abbiamo analizzato ieri durante l’ultima puntata di Turris Live), in una sfida dove serve vincere. Proprio alla vigilia della sfida, il tecnico toscano ha parlato ai microfoni della stampa tra torti arbitrali e la necessità di fare punti per tenere vivo l’obiettivo salvezza diretta.

Le parole di Leonardo Menichini prima di Giugliano-Turris

Il commento sulla partita di domani: “Dobbiamo fare risultato su tutti i campi perché la classifica la conosciamo, non guardiamo il blasone dell’avversario. Dobbiamo dare il meglio, il Giugliano sta facendo un ottimo campionato, 42 punti ad inizio marzo, mi sento solo di fare a loro i complimenti. Ma noi scenderemo in campo per prendere punti”.

Questione modulo e la critica sugli arbitri: “Vediamo fino all’ultimo momento, cerco di valutare la condizione fisica dei miei giocatori perché giocando ogni 3 giorni è difficile. Guardo e poi decido, c’è ancora tempo farò tutte le considerazioni del caso fino all’ultimo. Da tutti mi aspetto una grande prestazione sia sotto il profilo fisico, tecnico e psicologico. Mi aspetto tanto da tutti e quindi sia da chi entra e chi viene confermato. Ogni volta che si va in campo è una partita diversa, sono tutte finali quelle che stiamo giocando, anzi sono già iniziate e mi dispiace dirlo ma ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato. Mi viene in mente il gol con la Juve Stabia, al rigore di domenica con espulsione su Saccani non vista, chiedo una maggiore attenzione degli arbitri nei nostri confronti e di tutti per il bene e bellezza di questo sport”.

La situazione dei singoli, da Maniero agli indisponibili

Pochi gol dall’attacco e la situazione Maniero: “Mi aspetto di più da tutti, non è importante chi fa il gol, basta che ne facciamo uno o più dell’avversario. E’ chiaro le punte sono lì per fare gol ma a me piace vederle attive nella manovra e non solo utili in zona gol. Se fanno assist e non gol va bene uguale ma in generale mi aspetto più marcature da tutti. Maniero? Sto cercando di portarlo nella migliore condizioni, ma ora devo mettere chi mi da più garanzie nell’immediato. Vediamo strada facendo, lui si sta impegnando e c’è piena disponibilità nel migliorare la sua condizione fisica”.

Situazione infortunati?: “C’è qualche problema ma stiamo cercando di risolverlo. Casarini è fuori e qualche altro ha dei problemi, vediamo se si può recuperare qualcuno”.