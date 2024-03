Contessa illude la Turris: con il Taranto finisce 1-1

La Turris gioca, domina, ma non riesce a portare i tre punti a casa contro il Taranto di Eziolino Capuano. I corallini dopo un buon primo tempo passa in vantaggio ad inizio ripresa con Contessa. La gioia però dura solamente qualche minuto con Zonta che in contropiede fulmina i corallini dopo un errore di Franco in gestione. La classifica non cambia di tanto complice il pareggio tra Catania e Monterosi.

La cronaca di Turris-Taranto

Il primo tempo si gioca a ritmi molto serrati, D’Auria ci prova un paio di volte nei primi minuti senza fortuna. Al 20’ si fanno vedere anche gli ospiti in avanti con Esempio che mura Simeri da buona posizione. Al 38’ occasione Turris con Maestrelli ma il pallone finisce alto, pochi minuti dopo giallo in area del Taranto, Saccani viene agganciato ma l’arbitro non concede un penalty solare scatenando le proteste generali (l’arbitro successivamente alzerà un rosso verso la panchina corallina). Nel recupero la Turris cerca la via della porta ma ancora una volta Vannucchi viene graziato.

La ripresa si apre con un’occasione per la Turris con D’Auria che a tu per tu dopo un triangolo con Casarini fallisce da solo davanti a Vannucchi. Al 60’ alza bandiera bianca lo stesso Casarini dopo un contrasto a centrocampo. Minuto 64’ la Turris passa in vantaggio con Contessa! Pallone spazzato dalla difesa ospite e l’esterno dal limite al volo insacca con un gol bellissimo. Il vantaggio dura solo nove minuti, Franco sbaglia in mediana gli ospiti ripartono e Zonta a tu per tu con Marcone insacca per il pari. Nel finale la Turris prova il forcing ma senza nessuna fortuna nonostante gli ingressi di Maniero e De Felice per aumentare il carico offensivo.