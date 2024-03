Il gol su azione personale di Brahim Díaz ha regalato al Real Madrid la vittoria per 1-0 all’andata e strappato applausi in tutto il mondo. Il Lipsia, però, ha dimostrato di poter dare problemi ai padroni di casa nella gara di ritorno. Come ha affermato il centrocampista Toni Kroos: “La partita di stasera è stata decisa da un’azione individuale, ma onestamente poteva finire in qualsiasi modo”.

“La partita è stata decisa da un lampo”, ha detto il portiere del Lipsia, Péter Gulácsi. “Abbiamo giocato bene e sicuramente non siamo stati la squadra peggiore”. Il Lipsia ha perso 2-0 nell’unico precedente in trasferta contro il Madrid, con due gol nel finale nella scorsa fase a gironi di UEFA Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, non perde da 11 gare casalinghe in Europa (V10 P1), ma gli uomini di Marco Rose non sembrano per niente intimoriti in vista della sfida al Bernabéu.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Real Madrid-Lipsia, le probabili formazioni

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo

Indisponibili: Courtois (ginocchio), Éder Militão (ginocchio), Alaba (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Lipsia: Gulácsi; Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Simons; Openda, Šeško

Indisponibili: Simakan (squalificato), Klostermann (anca)

In dubbio: nessuno