Avellino-Catania, una sfida molto attesa dagli appassionati di calcio, si terrà oggi mercoledì 6 marzo 2024 e sarà possibile seguirla sia in televisione che in streaming gratuitamente, grazie alla copertura offerta da Sky Sport.

La partita, valida per il campionato di Serie C, si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere i tre punti in palio.

Dove vedere Avellino-Catania in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se sei un tifoso dell’Avellino o del Catania e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove potrai seguirlo comodamente da casa tua:

– In TV: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale sportivo satellitare che ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie C. Basterà sintonizzarsi sul canale di Sky Sport dedicato al calcio per godersi l’incontro tra Avellino e Catania.

– In streaming: se non hai la possibilità di guardare la partita in televisione, potrai comunque seguirla in diretta streaming gratuitamente attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati a Sky Sport. Basterà accedere al sito web o all’applicazione di Sky Go e inserire le proprie credenziali per poter godere della partita in diretta da qualsiasi dispositivo compatibile.

Non perdere l’occasione di vivere tutte le emozioni di Avellino-Catania, un match che si preannuncia spettacolare e che non deluderà le aspettative degli appassionati di calcio. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.