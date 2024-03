Chelsea e Newcastle si affrontano oggi lunedì 11 marzo 2024 in una partita valida per il campionato di Premier League. La sfida si terrà allo Stamford Bridge, lo stadio di casa del Chelsea, e promette di essere emozionante.

Dove vedere Chelsea-Newcastle in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chiunque voglia seguire la partita in TV, sarà possibile farlo su Sky Sport, che trasmetterà l’incontro in diretta. Inoltre, per coloro che preferiscono guardare la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sul sito ufficiale di Sky Sport, dove sarà disponibile la diretta streaming dell’incontro.

Il Chelsea si trova attualmente in testa alla classifica di Premier League, mentre il Newcastle si trova nella parte bassa della classifica. Tuttavia, in Premier League può succedere di tutto, e ogni partita è imprevedibile.

Quindi non perdete l’occasione di vedere questa partita che si preannuncia entusiasmante, e fatevi prendere dall’atmosfera del calcio inglese. Che il migliore vinca!

