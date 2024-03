La Primavera della Lazio si prepara ad affrontare il Bologna in una partita molto attesa per il campionato di Primavera 1. La sfida si terrà oggi, lunedì 11 marzo 2024, e i tifosi biancocelesti non vorranno assolutamente perdersela.

Per chi non potrà essere presente allo stadio, esiste la possibilità di seguire la partita in diretta tv e in streaming gratuito grazie alla trasmissione su Sportitalia. Il canale dedicato allo sport trasmetterà in esclusiva il match tra Lazio e Bologna, offrendo così a tutti gli appassionati la possibilità di vedere i giovani talenti in azione.

Dove vedere Lazio-Bologna in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sia sul sito di Sportitalia sia sull’app dedicata, disponibile per tutti i dispositivi mobili.

La Lazio è reduce da una serie di risultati positivi e vorrà confermarsi anche in questa partita contro il Bologna, mentre i ragazzi felsinei cercheranno di mettere in difficoltà i biancocelesti e portare a casa i tre punti.

Insomma, si prospetta una partita emozionante che non potrete assolutamente perdervi. Dalle ore 15:00 avrete la possibilità di tifare per la vostra squadra preferita e godervi uno spettacolo di calcio giovanile di altissimo livello. Che il migliore vinca!

