Gli appassionati di calcio non possono perdere l’attesissima partita tra Arsenal e Porto, in programma oggi martedì 12 marzo 2024, valida per il campionato di UEFA Champions League. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare la vittoria e accedere alla fase successiva della competizione.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla partita direttamente allo stadio, è possibile seguirne lo svolgimento comodamente da casa, grazie alla trasmissione in diretta su Sky Sport. Il canale televisivo Sky Sport trasmetterà la partita in esclusiva, permettendo così a tutti gli abbonati di vivere le emozioni del match in tempo reale.

Dove vedere Arsenal-Porto in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ma non è finita qui, perché per coloro che non sono abbonati a Sky Sport c’è la possibilità di guardare la partita in streaming gratis sul sito ufficiale della UEFA Champions League. Basterà connettersi al sito web e seguire le istruzioni per accedere alla diretta streaming della partita, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Quindi, non vi resta che preparare gli snack e mettervi comodi sul divano, pronti per godervi lo spettacolo calcistico di Arsenal-Porto, con la possibilità di tifare per la vostra squadra preferita e sperare nella conquista dei tre punti cruciali per la qualificazione alla fase successiva della UEFA Champions League. Buona visione a tutti!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.