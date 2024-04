La partita tra Empoli e Torino, valida per la Serie A, si giocherà oggi sabato 6 aprile 2024 e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di poterla seguire in diretta. Ma dove si potrà vedere questa sfida tra due squadre di medio-alta classifica?

Per tutti coloro che vogliono seguire la partita comodamente da casa propria, sarà possibile farlo attraverso la trasmissione televisiva. Infatti, il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A, canale dedicato interamente ai match della massima serie italiana. Gli abbonati potranno godersi la partita comodamente dal divano di casa propria, con la possibilità di avere un’ottima qualità di visione e commenti tecnici e tattici da parte dei giornalisti sportivi.

Dove vedere Empoli-Torino in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ma per chi non è abbonato a Sky, c’è comunque la possibilità di seguire la partita in streaming, e in maniera del tutto gratuita. Infatti, sarà possibile guardare Empoli-Torino attraverso il sito web mediasetplay.it, che trasmetterà la partita in diretta streaming sul canale gratuito Sportmediaset. In questo modo, gli appassionati avranno la possibilità di seguire la partita anche in mobilità, tramite smartphone o tablet.

Inoltre, per coloro che preferiscono un’esperienza più social, sarà possibile seguire la partita in diretta anche su Twitter, attraverso i profili ufficiali delle due squadre e della Serie A, che offriranno aggiornamenti in tempo reale, foto e video dei momenti salienti del match.

Insomma, non c’è scusa per perdersi questa interessante sfida tra Empoli e Torino, che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.