Oggi, sabato 6 aprile 2024, si giocherà una partita molto attesa in Serie B, quella tra Palermo e Sampdoria. Entrambe le squadre si stanno giocando la promozione in Serie A e quindi l’incontro si preannuncia molto emozionante.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che non potranno assistere alla partita direttamente allo stadio, sarà possibile seguirla comodamente da casa tramite la televisione o lo streaming online. Ecco dove poter vedere la partita Palermo-Sampdoria in programma oggi:

– In televisione: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale sportivo della televisione pubblica italiana. Basterà sintonizzarsi sul canale per non perdersi neanche un minuto di gioco e godersi lo spettacolo direttamente sullo schermo della propria TV.

– In streaming: per coloro che preferiscono seguire la partita online, sarà possibile farlo attraverso il servizio streaming gratuito offerto da RaiPlay. Basterà collegarsi al sito ufficiale, cercare la sezione dedicata allo sport e selezionare il canale Rai Sport per poter vedere la partita in diretta streaming e in alta definizione.

Non vi resta che preparare pop-corn e bibite e godervi l’emozione di questa partita che potrebbe essere determinante per le ambizioni di entrambe le squadre. Forza Palermo! Forza Sampdoria!

