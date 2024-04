Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming e tv gratis, cronaca, live

Questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, si giocherà la partita Fiorentina-Atalanta valida per la Coppa Italia Frecciarossa. La sfida si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre che cercheranno di avanzare nella competizione. Ma dove poter vedere la partita comodamente da casa?

La partita Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport 1, canale dedicato allo sport della Rai. Quindi, per tutti coloro che possiedono un televisore dotato di decoder digitale terrestre o satellitare, sarà possibile seguire la partita comodamente da casa propria.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile farlo gratuitamente tramite il sito ufficiale RaiPlay (www.raiplay.it). Basterà accedere al sito web, registrarsi gratuitamente e cercare il canale Rai Sport 1 per poter vedere la partita in diretta streaming.

Inoltre, per coloro che preferiscono guardare la partita su dispositivi mobili come smartphone o tablet, è possibile scaricare l’applicazione gratuita RaiPlay disponibile per dispositivi iOS e Android.

Quindi, che preferiate guardare la partita Fiorentina-Atalanta comodamente dal vostro salotto o in streaming su dispositivi mobili, avrete la possibilità di seguire l’emozionante sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra le due squadre. Non perdete l’occasione di tifare per la vostra squadra preferita e godervi una serata di calcio emozionante!

