Dove vedere Salernitana-Sassuolo in streaming e tv gratis, cronaca, live

La Serie A continua con una nuova partita da non perdere, Salernitana-Sassuolo in programma oggi venerdì 5 aprile 2024. Entrambe le squadre sono pronte a sfidarsi sul campo per conquistare i preziosi tre punti in palio.

Per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi neanche un minuto di questo match, ecco dove poter vedere la partita in tv e in streaming gratuitamente.

La partita Salernitana-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportiva che offre la possibilità di seguire le partite di Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League in diretta e on demand. Chiunque voglia vedere la partita può usufruire della prova gratuita di DAZN per un mese e godersi l’emozione del calcio italiano senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, per coloro che preferiscono guardare la partita in tv, sarà possibile sintonizzarsi su DAZN su alcuni canali televisivi che offrono la trasmissione del servizio in abbonamento.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa emozionante partita di Serie A tra Salernitana e Sassuolo. Preparate i vostri snack preferiti, sedetevi comodi sul divano e godetevi il grande spettacolo del calcio italiano direttamente da casa vostra. Forza Salernitana! Forza Sassuolo!

