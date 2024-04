Turris-Avellino, adesso è ufficiale: 550 tagliandi per il settore ospiti

550 tagliandi per il settore ospiti in vista di Turris-Avellino

Domenica il derby tra Turris ed Avellino vedrà entrambe le tifoserie sugli spalti. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità e sono stati resi disponibili 550 tagliandi per il settore ospiti. Non ci sono limitazioni di zona geografica, ma semplicemente quello legato alla “Fidelity Card“. La comunicazione è arrivata tramite i canali social dell’Avellino, che con gioia ha accolto la notizia. Scampata dunque l’ipotesi del derby senza tifosi ospiti che stava girando nelle ultime ore a seguito di mancati accordi sull’organizzazione. Invitiamo tutti i tifosi corallini a partecipare attivamente alla partita di domenica, serve il supporto di tutti per arrivare all’obiettivo finale della salvezza.

Il comunicato dell’Avellino in merito alla trasferta contro la Turris

Ecco la nota ufficiale pubblicata dall’Avellino in merito alla trasferta di domenica sera dell’Amerigo Liguori: “L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Turris – Avellino che verrà disputata domenica 7 aprile 2024 alle ore 20.45, partirà questo pomeriggio alle ore 15.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Amerigo Liguori” per un totale di 550. I ticket avranno un prezzo di €10,00 compresi diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card attraverso i punti vendita del circuito Etes:

Music Point – Via Cristoforo Colombo 15, Avellino

Tabaccheria Cipolletta – Via Pianodardine 59, Avellino

Ds Service – Via S. Angelo 136, Mirabella Eclano

Tabacchi Romano – Via Roma 1, Solofra

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19.00 di sabato 6 aprile 2024.

I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti.

INFO PER I TIFOSI

Per agevolare il regolare afflusso allo stadio, dando modo alle forze dell’ordine di svolgere le azioni di controllo e prefiltraggio senza nessun tipo di problema, è fatto obbligo ai tifosi dell’Avellino di raggiungere il punto di raccolta sito nelle immediate vicinanze dell’uscita del casello autostradale di Torre del Greco, entro e non oltre tassativamente le ore 19″.