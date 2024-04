Dove vedere Pescara-Entella in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Pescara e Entella, valida per la Serie C, si terrà oggi lunedì 8 aprile 2024 e i tifosi di entrambe le squadre non vorranno assolutamente perdersela. Ma dove potranno guardarla in diretta, sia in tv che in streaming?

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale disponibile sia sul digitale terrestre che su diverse piattaforme satellitari. Per chi non ha accesso a una televisione tradizionale, si potrà guardare la partita anche in streaming gratuito sul sito web di RaiPlay, la piattaforma online della Rai che permette di seguire le trasmissioni in diretta e on demand.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in streaming su altri dispositivi come smartphone, tablet o smart TV, esistono diverse alternative. Tra le piattaforme che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratuito ci sono Sportube, Mediaset Play e DAZN, anche se non è ancora confermata la presenza di queste emittenti nella trasmissione della partita in questione.

Insomma, ci sono diverse opzioni per tutti i tifosi che non vogliono perdersi la partita tra Pescara e Entella. Quindi preparatevi a godervi questo match emozionante e a tifare per la vostra squadra preferita, sia che siate davanti alla tv, al computer o allo smartphone!

