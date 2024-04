Oggi lunedì 8 aprile 2024 si disputerà la partita di Serie C tra Benevento e Juve Stabia, due squadre che si sfideranno per ottenere importanti punti in classifica. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo incontro, ecco dove potrai seguirlo in TV e in streaming gratuitamente.

La partita Benevento-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo italiano che trasmette eventi sportivi, tra cui partite di calcio di varie categorie. Potrai quindi sintonizzarti sul canale Rai Sport sul digitale terrestre o via satellite per gustarti l’incontro tra queste due squadre.

Dove vedere Benevento-Juve Stabia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di guardare la partita in TV, potrai comunque seguirla in streaming gratuitamente. Rai offre infatti il servizio RaiPlay, che consente di guardare tutti i programmi televisivi in diretta streaming dal proprio computer, smartphone o tablet. Basterà accedere al sito web di RaiPlay, cercare il canale Rai Sport e cliccare sul video della partita per vederla comodamente online.

Non perdere l’occasione di goderti questa partita di Serie C tra Benevento e Juve Stabia, due squadre che promettono di regalare emozioni e spettacolo sul campo da gioco. Grazie alla diretta TV e allo streaming gratuito offerti da Rai Sport e RaiPlay, potrai vivere appieno l’emozione del calcio italiano anche da casa tua. Buona visione e forza alla tua squadra preferita!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.