Oggi martedì 9 aprile 2024 si giocherà una delle partite più attese della UEFA Champions League, ovvero Arsenal-Bayern Monaco. Gli appassionati di calcio non vedono l’ora di seguire questo importante match e scoprire chi riuscirà a ottenere la vittoria.

Se sei un tifoso dell’Arsenal o del Bayern Monaco e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, ecco dove potrai seguirla in diretta tv e in streaming gratuitamente.

In Italia, la partita Arsenal-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Mediaset, che detiene i diritti per la UEFA Champions League. Potrai quindi seguire il match sul canale principale, Italia 1, a partire dalle ore 21:00. In alternativa, potrai anche optare per la piattaforma digitale a pagamento Mediaset Play, che offre la possibilità di guardare in streaming tutti i contenuti Mediaset, compresa la Champions League.

Dove vedere Arsenal-Bayern Monaco in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente tramite il sito web RaiPlay, che trasmetterà in diretta la partita sulla propria piattaforma online.

Ricordati di controllare eventuali variazioni dell’ultimo minuto riguardanti la programmazione della partita, per non rischiare di perderti neanche un momento di questo emozionante match di Champions League.

Non ti resta che preparare popcorn e bibite e goderti la partita Arsenal-Bayern Monaco, certi che assisterai a un grande spettacolo di calcio. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.