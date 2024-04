Dove vedere Real Madrid-Manchester City in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Real Madrid e Manchester City di UEFA Champions League è uno dei match più attesi degli ottavi di finale. Per chi non può recarsi direttamente allo stadio Santiago Bernabeu per assistere all’incontro, ecco dove è possibile seguirlo in tv e in streaming gratuitamente.

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi della Champions League. Gli abbonati potranno seguirlo sul canale Sky Sport Uno a partire dalle ore 21:00. In alternativa, sarà possibile guardare la partita anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer.

Per chi non è abbonato a Sky, c’è comunque la possibilità di guardare la partita gratuitamente. Infatti, la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, che ha acquisito i diritti per la Champions League in chiaro per questa stagione. Quindi, tutti coloro che non possiedono un abbonamento a Sky potranno seguire l’incontro comodamente sul proprio televisore sintonizzandosi su Canale 5 a partire dalle ore 21:00.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo anche tramite il sito web di Mediaset Play, che offre la possibilità di guardare la diretta di Canale 5 in streaming gratuitamente.

Non c’è dunque alcuna scusa per non seguire questo emozionante match tra Real Madrid e Manchester City, che si preannuncia davvero imperdibile. Preparate i popcorn e godetevi lo spettacolo del calcio europeo in una serata di Champions League.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.