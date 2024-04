La Nazionale Femminile italiana di calcio è pronta a scendere in campo per affrontare la Finlandia in un’importante partita di qualificazione agli Europei di Calcio Femminili in programma oggi, martedì 9 aprile 2024. Gli occhi di tutti gli appassionati di calcio femminile saranno puntati su questo match che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni.

Se sei un tifoso della Nazionale Femminile italiana e non vuoi perderti neanche un minuto di questa sfida cruciale, ecco dove potrai seguire la partita in diretta TV e in streaming gratis.

Dove vedere Finlandia-Italia Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, che ha acquisito i diritti per la trasmissione delle partite di qualificazione agli Europei di Calcio Femminili. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45, quindi assicurati di sintonizzarti sul canale Rai Sport per non perdere neanche un secondo di azione.

Se non hai la possibilità di seguire la partita in diretta TV, potrai comunque guardare lo streaming gratuito della partita attraverso il sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà collegarti al sito, cercare il canale Rai Sport e goderti la partita comodamente dal tuo dispositivo preferito, che si tratti di uno smartphone, un tablet o un computer.

Questa partita è di fondamentale importanza per la Nazionale Femminile italiana, che cerca di qualificarsi agli Europei di Calcio Femminili e dimostrare il proprio valore sul campo. Quindi non perderti questo match emozionante e sostieni le nostre ragazze in questa importante sfida.

Forza Azzurre!

