La partita tra l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund, valida per i quarti di finale della UEFA Champions League, si giocherà oggi, mercoledì 10 aprile 2024. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo non vedono l’ora di assistere a questa partita che si preannuncia molto combattuta e emozionante.

Se sei un tifoso di una delle due squadre o semplicemente un appassionato di calcio, vorrai sicuramente trovare un modo per vedere la partita in diretta. Ecco dove potrai seguire il match comodamente da casa tua.

Dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund in streaming e tv gratis, cronaca, live

In televisione, la partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, canale satellitare disponibile per gli abbonati Sky. Se non sei abbonato a Sky, non preoccuparti, potrai comunque vedere la partita in streaming gratuito su Sky Go, la piattaforma online di Sky che permette di seguire in diretta gli eventi sportivi anche su dispositivi mobili.

In alternativa, potrai scegliere di seguire la partita in streaming tramite i siti web che offrono servizi di streaming gratuiti, come Rojadirecta o LiveTv. Tuttavia, ti consigliamo di fare attenzione a utilizzare soltanto piattaforme legali per evitare problemi di pirateria.

In ogni caso, non perderti questa emozionante partita di Champions League tra due squadre di altissimo livello e preparati a goderti 90 minuti di grande calcio. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.